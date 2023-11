Steam Awards: al via le votazioni per i migliori videogiochi del 2023

Dopo essersi premurati di lanciare i Saldi Autunnali di Steam con migliaia di giochi in sconto, i curatori del negozio digitale di Valve aprono ufficialmente le votazioni per gli Steam Awards, i premi per i migliori videogiochi del 2023.

Come accaduto nelle passate edizioni, anche stavolta l'evento digitale organizzato da Valve si ripromette di celebrare il talento degli sviluppatori attraverso dei premi 'non canonici' da accompagnare all'immancabile Game of the Year.

Diversamente da altre iniziative analoghe, gli Steam Awards si basano interamente sulle votazioni della community e non propongono un elenco di titoli in nomination: tutti i videogiochi transitati nel 2023 su Steam sono in corsa per la vittoria di ogni tipologia di premio, di conseguenza sta solo ed esclusivamente agli utenti di Steam decidere i titoli meritevoli.

Nell'edizione 2023 degli Steam Awards sarà perciò possibile indicare i vincitori dei premi per il Gioco dell'Anno, Gioco VR dell'Anno, Atto d'Amore, Miglior Gioco su Steam Deck, Meglio in Compagnia, Miglior Stile Grafico, Gameplay più Innovativo, Miglior Gioco in cui fai Pena, Miglior Colonna Sonora, Miglior Gioco dalla Trama Profonda e Meritato Relax.

I titoli in nomination verranno selezionati in base ai voti espressi dagli utenti di Steam entro le ore 19:00 italiane del 28 novembre, mentre il secondo processo di votazione per i videogiochi candidati nelle singole categorie dei premi sarà attivo durante i prossimi Saldi Invernali. I vincitori verranno annunciati il 2 gennaio alle ore 19:00. Per partecipare alle due votazioni degli Steam Awards, vi basta accedere al negozio digitale di Valve utilizzando le credenziali del vostro account e indicare i vostri titoli preferiti.