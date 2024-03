Steam, ecco i Bandai Namco Spring Sale per il weekend: ecco le migliori offerte

A distanza di pochi giorni da quando Steam ha accolto i giochi classici di EA sullo store, Valve ha dato il via a tante nuove promozioni interessanti. Il weekend è finalmente giunto, e per l'occasione sono stati resi disponibili i Bandai Namco Steam Spring Sale, con sconti fino al 90% sulle migliori avventure pubblicate negli anni dall'editore.

Quali sono i nomi più importanti della lista? Questi sono parecchi: tra Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm, Little Nightmares 2 e Dragon Ball Xenoverse 2, di titoli acquistabili ad un prezzo ridotto ve ne sono parecchi. Qui di seguito trovate una piccola parte dell'elenco di offerte su Steam:

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections - da 59,99 euro a 39,59 euro. Lo sconto applicato ammonta al 34%;

Little Nightmares 2 è disponibile a 13,99 euro. Lo sconto applicato al prezzo di listino di 39,99 euro ammonta al 65%;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered - da 49,99 euro a 7,49 euro; lo sconto ammonta all'85%;

Ace Combat 7 Skies Unknown passa da 59,99 euro a 9,59 euro, con uno sconto dell'84%;

Code Vein - da 69,99 euro a 12,59 euro; lo sconto ammonta all'82%;

Dragon Ball The Breakers - da 19,99 euro a 9,99 euro. La riduzione è pari al 50%;

One Piece Pirate Warririos 4 passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Little Nightmares passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%.

Mentre Steam dà vita ad una rivoluzione in Germania con lo stop alla vendita dei giochi senza rating, altre cose non cambiano mai: il client di Valve è un ricettacolo di offerte da non perdersi assolutamente.