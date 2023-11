Steam e il Black Friday incontrano PlayStation: al via gli sconti su IP Sony fino al 75%

Sono passati all'incirca tre mesi dall'ultima volta che Steam ha dato il via ai saldi PlayStation con The Last of Us e Spider-Man in offerta, ma il mondo Valve e quello Sony si sono incontrati nuovamente durante il Black Friday. Gli sconti non sono ancora finiti per il mercato videoludico e Steam continua una campagna sconti di tutto rispetto.

Con l'inizio dei Saldi Autunnali di Steam e le offerte irrinunciabili su un mare di giochi, anche le IP PlayStation hanno subito un calo di prezzo: The Last of Us Parte 1, Marvel's Spider-Man Remastered e God of War sono solo alcuni degli esempi di first party console che hanno subito una variazione di costo rispetto a quello di listino. Ma quali sono le promo più allettanti e attualmente disponibili sul client di Valve nella sezione dedicata alla celebre azienda?

Qui a seguire trovate il meglio dei PlayStation PC Autumn Sale su Steam:

The Last of Us Parte 1 passa da 59,99 euro a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

Marvel's Spider-Man Remastered passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Marvel's Spider-Man Miles Morales passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Horizon Zero Dawn Complete Edition passa da 49,99 euro a 12,99 euro, con uno sconto del 75%;

God of War passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Returnal passa da 59,99 euro a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

Sackboy una grande avventura passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Days Gone passa da 49,99 euro a 16,49 euro, con uno sconto del 67%;

Predator Hunting Grounds passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Helldivers Dive Harder Edition passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Helldivers Digital Deluxe Edition passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%.

Terminano così le più importanti promo dedicate al parco titoli Sony su Steam. Avete trovato il titolo che fa maggiormente per voi?