Steam e Black Friday: partono i Saldi Autunnali, ecco i giochi PC in sconto

Come pronosticato dai dataminer, Valve partecipa al Black Friday e lancia ufficialmente i Saldi Autunnali di Steam, con sconti su una vastissima selezione di videogiochi PC tra kolossal tripla A e produzioni indipendenti.

Sintetizzare l'offerta dei Saldi Autunnali di Steam è praticamente impossibile. I titoli in promozione, infatti, coprono l'immenso arco delle esperienze videoludiche fruibili sulla piattaforma di Valve, dalle avventure a sviluppo continuo come Marvel's Avengers (-50%) ai capolavori ruolistici a mondo aperto come The Witcher 3 (-70%), passando per i platform più iconici come Spyro Reignited Trilogy (-50%) e le avventure indie più amate come Inside (-66%).

Se desiderate approfittare dell'occasione e scorrere la lista completa dei videogiochi in promozione su Steam per scoprire quali titoli rientrano nella nuova tornata di sconti del Black Friday, in calce alla notizia trovate il link alla pagina ufficiale dei Saldi Autunnali. Gli sconti di Steam, quindi, sono già attivi da oggi, mercoledì 25 novembre, e lo rimarranno fino alle ore 19:00 italiane di martedì 1 dicembre.

L'inizio dei Saldi Autunnali di Steam coincide con l'apertura della fase di selezione dei giochi in nomination per gli Steam Awards 2020, con dieci premi che saranno assegnati a fine anno e che comprenderanno, ad esempio, l'immancabile Game of the Year e altre categorie decisamente più "originali" come Labor of Love o Better With Friends.