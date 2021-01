Steam e il blocco regionale dei giochi: multa salata dall'UE per Valve e 5 publisher

Durante l'ultima seduta tenutasi presso la Commissione Europea, i responsabili delle politiche UE per la concorrenza hanno deciso di comminare una multa da circa 7,8 milioni di euro a Valve e altri cinque publisher per aver violato le regole antitrust nella vendita di giochi con blocchi regionali su Steam.

Margrethe Vestager, la vicepresidente esecutiva delle politiche per la concorrenza nell'Unione Europea, spiega come "le sanzioni odierne contro le pratiche attuate da Valve e altri cinque editori di videogiochi per la vendita di giochi con blocco geografico servono a ricordare come, in base alla legge sulla concorrenza dell'UE, alle aziende sia vietato introdurre delle limitazioni nelle vendite transfrontaliere. Tali pratiche privano i consumatori europei dei vantaggi offerti dal mercato unico digitale dell'UE e dell'opportunità di servirsene per valutare l'offerta che ritengono più vantaggiose".

Oltre a Valve in qualità di gestore della piattaforma digitale di Steam, le altre aziende videoludiche fatte oggetto di questo provvedimento sono Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media e ZeniMax (Bethesda), con multe ridotte per quegli editori che hanno collaborato con la Commissione. Delle società coinvolte dalla Commissione Europea, Valve è stata quella che ha ricevuto la multa più salata (pari a 1,624 milioni di euro), proprio in funzione della mancata collaborazione con le autorità preposte a valutare questo caso di violazione delle norme antitrust del mercato comune europeo.

La Commissione afferma inoltre che qualsiasi persona o azienda che ha ricevuto un danno dal comportamento di Valve e dei cinque attori dell'industria videoludica citati in precedenza, d'ora in avanti potrà sottoporre il proprio caso ai tribunali degli Stati membri dell'Unione Europea per chiedere un risarcimento danni.