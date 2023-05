Steam, la caccia alle offerte speciali non si ferma: nuovi sconti da CoD a Persona 5

Il caldo estivo si fa sempre più vicino. Qual buon modo per festeggiare il tutto se non con nuove offerte provenienti da Steam, il portale ideato da Valve? Tra i saldi del momento troviamo diverse promozioni per innumerevoli produzioni videoludiche: nell'elenco compaiono infatti i nomi di spicco di Persona 5 Royal, Call of Duty Black Ops, ecc.

La nuova ondata di saldi segue a ruota la Golden Week su Steam con incredibili offerte da Monster Hunter e non solo, la quale ha permesso di festeggiare alcune delle migliori IP orientali del panorama del gaming con tanti nuovi saldi sulla piattaforma di Valve e non solo. Quindi nuovo giro, nuove offerte. Ma quali sono le migliori questa volta?

Persona 5 Royal passa da 59,99 euro a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

Marvel Guardians of the Galaxy passa da 59,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 70% che permette di festeggiare al meglio l'uscita del terzo film dedicato all'omonima saga cinematografica della Marvel;

Call of Duty Black Ops 3 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto pari al 67%;

È tempo di sparatutto in prima persona, con Call of Duty Black Ops Cold War in saldo da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Sempre dal mondo Activision troviamo in saldo anche Call of Duty Modern Warfare, che passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto pari al 67%;

Concludiamo la carrellata dell'iconico sparatutto con Call of Duty Black Ops 2, anch'esso in sconto da 59,99 euro a 19,79 euro, con una riduzione di prezzo pari al 67%;

Final Fantasy VII Remake Intergrade passa da 79,99 euro a 45,99 euro, con una riduzione di prezzo pari al 43%;

Sun Haven passa da 20,99 euro a 16,79 euro, con uno sconto pari al 20%

Subnautica Below Zero passa da 29,99 euro a 12,59 euro, con uno sconto pari al 58%;

Assassin's Creed Origins passa da 59,99 euro a 8,99 euro. con uno sconto pari all'85%;

Tunic passa da 28,99 euro a 23,19 euro, con uno sconto del 20%;

Disco Elysium the final cut passa da 39,99 euro a 9,99 euro. Lo sconto ammonta al 75% del prezzo totale;

Outer Wilds passa da 22,99 euro a 13,79 euro, con una riduzione di prezzo del 40%;

Resident Evil 3 passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con un -75% sul prezzo di listino.

Finisce così la carrellata di offerte attualmente disponibili per tutti su Steam, ove compaiono nomi di grande livello tra l'elenco di produzioni in saldo. Nel frattempo, però, Valve ha molto altro da offrire ai suoi utenti, al di là delle singole promozioni: su Steam è ora possibile cercare per sviluppatori, editori e franchise, introducendo tante novità per i giocatori.