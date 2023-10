Steam: la caccia agli sconti continua con i saldi sulle IP di Focus Entertainment

Con Halloween sempre più alle porte, Steam accoglie il terrore ed una nuova ondata di saldi da paura! Dopo i Capcom Halloween Sale dedicati ai migliori giochi in sconto su Steam, ecco che la piattaforma digitale di Valve permette ai propri fan di andare alla ricerca di occasioni imperdibili per i videogiocatori.

Sono arrivati su Steam i saldi a tema Focus Entertainment. Ma quali sono i titoli più venduti e attualmente in promo? La lista è davvero ricca di nomi: Atomic Heart, Snowrunner e A Plague Tale Requiem sono solo alcuni esempi di ciò che la suddetta sezione ha da offrire. Volete saperne di più? Allora vi rimandiamo all'elenco di sotto:

Dopo aver cominciato la settimana costruendo ponti grazie alle nuove offerte a tema Bridge Constructor su Steam, ecco che giungono interessanti promozioni da non farsi sfuggire.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!