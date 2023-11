Steam, cadono le foglie ma non terminano le offerte: Bandai Namco è qui con i grandi saldi

Steam ha lanciato i saldi autunnali con offerte irrinunciabili su un mare di giochi negli scorsi giorni e, in concomitanza di un evento così importante per i membri del client di Valve, sono sopraggiunte moltissime promozioni a cui è impossibile dire di no per la totalità dei videogiocatori. L'autunno è speciale anche per Bandai Namco.

Dopo aver passato in rassegna quelle che sono le offerte sulle IP Sony PlayStation fino al 75% su Steam in occasione del Black Friday, è il momento di vedere ciò che di interessante ha da offrire la sezione degli Steam Autumn Sale a tema Bandai Namco. Quali sono i giochi che hanno subito una sostanziale riduzione di prezzo rispetto a quello di mercato? Nell'elenco troviamo nomi del calibro di Dragon Ball Z Kakarot, Dark Souls (1, 2 e 3) e One Piece.

Qui di seguito trovate una lista di giochi da recuperare in occasione delle promo dedicate ai titoli prodotti e/o pubblicati da Bandai Namco su Steam:

Dragon Ball Z Kakarot passa da 59,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

Dark Souls III passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

One Piece Pirate Warriors 4 passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Ace Combat 7 Skies Unknown passa da 59,99 euro a 9,59 euro, con uno sconto dell'84%;

Dragon Ball FighterZ passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Super Robot Wars 30 passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Dragon Ball Xenoverse 2 passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Tekken 7 passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Tales of Arise passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Little Nightmares II passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Dark Souls II Scholar of the First Sin passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

One Piece Odyssey passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Code Vein passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Scarlet Nexus passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

God Eater Trilogy passa da 99,99 euro a 9,35 euro, con uno sconto del 91%;

Little Nightmares I & II passa da 63,93 euro a 14,15 euro, con uno sconto del 78%.

Le promo sono davvero numerose ed i giochi da non lasciarsi sfuggire ancor di più. Siete interessati alle offerte della sezione di cui sopra? Gli sconti autunnali di Steam sono ricchissimi di giochi per ogni utente; ce n'è per tutti i gusti nel client di Valve!