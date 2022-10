Steam: arriva il sistema per trasferire i giochi tra PC diversi senza internet

Dopo aver adeguato la tabella dei prezzi dei giochi PC su Steam, Valve si appresta a introdurre una delle funzionalità più richieste dall'utenza di Steam che gestisce la propria libreria su PC diversi (o tra il proprio computer e Steam Deck).

L'ultimo client in beta testing di Steam introduce infatti una funzione che consente agli utenti di trasferire i propri videogiochi tra PC diversi, a patto ovviamente di utilizzare il medesimo account. In base a quanto emerso dal datamining dell'ultimo aggiornamento attualmente in fase di test, Valve starebbe lavorando su un sistema di download peer-to-peer dei giochi già scaricati e presenti in libreria.

Se confermata, la funzione dovrebbe consentire a tutti i giocatori su Steam di connettersi in LAN alla propria postazione principale per scaricare su un computer diverso i propri titoli, il tutto senza ricorrere alla rete internet. Tra i maggiori beneficiari di questa nuova funzionalità troviamo ovviamente gli utenti con una connessione a consumo (con una soglia prestabilita nei dati scaricabili mensilmente) e i possessori di Steam Deck o altre console ibride dalle potenzialità analoghe, attualmente obbligati a servirsi della rete internet per scaricare i videogiochi sul proprio dispositivo d'elezione.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli da Valve e di conoscere le tempistiche di lancio di questo aggiornamento del client di Steam, vi ricordiamo che fino alle ore 18:00 di martedì 1 novembre sono disponibili gli sconti sui giochi PC di Steam Scream Fest.