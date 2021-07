Steam celebra l'Italia con sconti speciali: offerte su oltre 150 giochi!

Mentre proseguono i vantaggiosi Saldi Estivi di Steam, la piattaforma di casa Valve propone - in collaborazione con IIDEA - una ulteriore selezione di sconti, tutta dedicata alle produzioni nostrane.

Su Steam ha infatti aperto i battenti una pagina dedicata ai videogiochi Made in Italy, con promozioni speciali per i titoli già disponibili e una vetrina di rilievo internazionale per giochi in arrivo nel prossimo futuro, come Baldo, Soulstice, Vesper o The Darkest Tales. Di seguito, vi riportiamo alcuni degli sconti al momento attivi, che includono anche moltissimi titoli recenti:

L'iniziativa resterà ovviamente disponibile per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata per il prossimo 5 luglio 2021.