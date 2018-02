Steam celebra il Nuovo Anno cinese: al via una nuova ondata di sconti

Per celebrare il Capdonanno cinese, Valve ha deciso di lanciare una nuova ondata di sconti su Steam, il celebre marketplace di sua proprietà dedicata al mondo del gaming su PC. L'iniziativa era già stata anticipata da un leak emerso nelle scorse ore.

Tanti i videogiochi ora disponibili in sconto: fra i più interessanti segnaliamo The Witcher 3: Wild Hunt (ora a 14,99 euro), Tekken 7 (ora a 24,99 euro), Hellblade: Senua's Sacrifice (ora a 20,99 euro), Okami HD (ora a 13,99 euro), Wolfenstein II: The New Colossus (ora a 29,99 euro), Pyre (ora a 9,99 euro), Ark: Survival Evolved (ora a 19,79 euro), The Sims 3 (ora a 9,99 euro), Cuphead (ora a 16,99 euro), NBA 2K18 (ora a 32,49 euro), Watch Dogs 2 (ora a 20,39 euro), Nioh: Complete Edition (ora a 34,99 euro), ed altri sconti sui franchise di Life is Strange e Divinity.

A questo indirizzo trovate la lista intera delle offerti presenti su Steam, disponibili fino a lunedì 19 febbraio. Approfitterete dell'occasione per acquistare qualcuno dei giochi presenti nella vostra wishlist?