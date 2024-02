Steam, centinaia di demo gratis in arrivo solo per voi: si avvicina il nuovo Next Fest

Se pensavate che il risparmio sulle migliori esclusive Xbox con i Lunar Sale di Steam non fosse abbastanza, Valve ha da poco ufficializzato l'arrivo di un evento davvero molto importante per i videogiocatori di tutto il mondo. La prossima settimana sarà edulcorata da una dose alquanto massiccia di divertimento: Steam Next Fest è dietro l'angolo.

Secondo quanto riportato in via ufficiale dall'azienda attraverso i propri canali ufficiali, dalla prossima settimana arriverà il Next Fest di Steam, ossia l'evento finalizzato alla presentazione (oltre che alla celebrazione) di tanti prodotti più o meno minori pronti a fare prossimamente il loro debutto sulle pagine del client e non solo. Si tratta di un periodo di festa ben noto agli utenti che bazzicano in quel di Steam e l'avvento di febbraio sarà molto importante in tal senso. Siete stanchi delle iniziative più tradizionali, come nel caso delle offerte speciali con gli sconti sul franchise di Sonic su Steam?

Allora tenetevi forte, perché Steam Next Fest si terrà dal 5 al 12 febbraio alle ore 19:00. Saranno disponibili centinaia di demo gratis per tutti gli utenti che vorranno cimentarsi con l'esplorazione di titoli e generi ludici del tutto differenti dai propri canoni. Inoltre, come riportato dalla stessa Valve, nei giorni sopracitati sarà possibile scegliere tra decine di trasmissioni da seguire in diretta e chattare con gli sviluppatori dei giochi facenti parte dell'evento. Siete interessati al Next Fest di Steam? In tal caso, manca davvero poco all'esordio di quanto realizzato dalla nota piattaforma digitale.