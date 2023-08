Steam, in cerca di nuovi giochi su PC? Forza Horizon, FIFA 23, Metro e molte altre offerte

Ci sono tante offerte disponibili su Steam su giochi PC e Steam Deck, soprattutto a seguito del volgersi al termine dell'estate e dell'arrivo della Gamescom a fine agosto. Per l'occasione, Valve ha dato il via ai grandi saldi, con importanti nomi del panorama videoludico soggetti a promozione: tra questi troviamo Cyberpunk 2077, FIFA 23 e non solo.

Steam è un ricettacolo di sconti. Quale migliore occasione per ricercare qualche titolo per celebrare i restanti giorni di vacanza, se non con qualche avventura mai provata finora? Qui a seguire vi riportiamo l'elenco con alcune delle offerte speciali disponibili al momento:

Forza Horizon 5 passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Cyberpunk 2077 passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

FIFA 23 passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

Payday 2 passa da 9,99 euro a 0,99 euro, con uno sconto del 90%;

Forza Horizon 4 passa da 69,99 euro a 23,09 euro, con uno sconto del 67%;

Metro Exodus passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Football Manager 2023 passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

BlazBlue Entropy Effect passa da 19,90 euro a 17,16 euro, con uno sconto del 12%;

Desynced passa da 28,99 euro a 24,64 euro, con uno sconto del 15%;

Book of Hours passa da 24,50 euro a 22,05 euro, con uno sconto del 10%;

Mount & Blade II: Bannerlord passa da 49,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 20%;

Vampire Survivors passa da 4,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 25%;

TemTem, passa da 44,99 euro a 13,04 euro, con uno sconto del 71%;

Dead Cells passa da 24,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 40%;

Dying Light passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon Ball Z Kakarot Legendary Edition passa da 119,99 euro a 50,39 euro;

Grand Theft Auto San Andreas - The Definitive Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Blasphemous passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl passa da 15,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 75%;

Tekken 7 Originals Edition passa da 80,99 euro a 14,39 euro, con uno sconto dell'84%.

Dopo le importanti novità in arrivo su Steam con lo streaming in 4K ad alta definizione con remote play, Valve ha dato il via ad un'importante campagna sconti per il proprio Client.

