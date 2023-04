Steam, in cerca di nuove avventure? Red Dead Redemption 2 e altro con le offerte speciali

Mentre la lista dei giochi gratis da Steam aumenta con il regalo di un apprezzato strategico sci-fi, la piattaforma di Valve ha dato il via a tanti nuovi sconti per tutti gli utenti, mettendo in offerta molte delle avventure videoludiche che hanno maggiormente segnato gli ultimi anni del mondo videoludico.

Le avventure in lista sono alquanto variegate e tra i nomi presenti figurano quelli di Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 Wild Hunt, The Elder Scrolls Online, ma Steam ha da offrire molto altro a prezzi ridotti. È giunto perciò il momento di altre offerte per gli utenti Steam dopo i tantissimi nuovi sconti primaverili per i giochi PC e Steam Deck. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco dei saldi messi in evidenza dalla stessa piattaforma di Valve:

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,97 euro;

Wartales passa da 34,99 euro a 26,24 euro;

Cyberpunk 2077 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Grand Theft Auto V passa da 39,98 euro a 14,99 euro;

The Elder Scrolls Online passa da 19,99 euro a soli 5,99 euro;

NBA 2K23 passa da 79,99 euro a 29,59 euro;

House Flipper passa da 24,90 euro a 12,25 euro;

The Witcher 2 Wild Hunt passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

No man's Sky passa da 58,99 euro a 29,49 euro;

Destiny 2: L'Eclissi passa da 49,99 euro a 39,49 euro.

L'elenco completo di avventure in sconto in quel di Steam è ricco di molte altri prodotti. Qualora foste interessati a sapere quali sono tutti i titoli attualmente acquistabili ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino, vi invitiamo ad approfondire tramite la fonte in calce alla notizia.