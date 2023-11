Steam, ultima chiamata per i saldi autunnali: recuperate questi giochi prima che sia tardi

Tutte le cose belle finiscono prima o poi, e questo è il caso dei saldi autunnali lanciati da Steam con offerte irrinunciabili su un mare di giochi. Purtroppo , il termine ultimo per l'acquisto dei prodotti in promozione è alle porte, con un 28 novembre che si porterà via con sé il meglio dell'iniziativa avviata da Steam.

Steam e il Black Friday hanno incontrato anche PlayStation con gli sconti sulle IP Sony fino al 75%, ma ora è giunto il momento di scoprire quali titoli bisogna recuperare prima che sia ora di dire addio ai saldi autunnali. I nomi in elenco sono davvero tanti, con una produzione migliore dell'altra con gli sconti del 2023: EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy, Diablo IV, Cyberpunk 2077, Sekiro Shadows Die Twice e chi più ne ha, più ne metta.

Dunque, alla luce della fine dell'iniziativa sopracitata, qui a seguire vogliamo riportarvi una breve lista di giochi da comprare su Steam prima che sia troppo tardi:

Termina così un elenco fitto di nomi altisonanti e di incredibile qualità tecnico/narrativa. Siete ancora alla ricerca di un ultimo acquisto da fare su Steam in occasione dei saldi autunnali avviati da Valve?

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!