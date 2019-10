Steam sta chiedendo ai giocatori di aggiornare le recensioni dopo un certo numero di ore

Sembra che oltre al nuovo look, Steam abbia ricevuto anche un'interessante funzionalità che potrebbe contribuire al miglioramento del sistema di valutazione incorporato sulla piattaforme.

A giudicare dalle segnalazioni reperibili su Reddit, i giocatori che hanno deciso di aderire al programma Beta e testare la nuova interfaccia di Steam stanno ricevendo dei messaggi che li invitano ad aggiornare le proprie recensioni dopo aver trascorso un certo numero di ore aggiuntive su un determinato gioco. Ad esempio, ad un utente è stato chiesto di dare una controllata alla propria recensione dopo aver giocato per altre 93 ore a Destiny 2. Un altro, invece, ha ricevuto il messaggio in questione dopo 68 ore di gioco aggiuntive in Hitman 2. Non si tratta di un obbligo, bensì di un semplice consiglio.

Non è chiaro, al momento, a quanto ammonta il tempo necessario per far apparire la richiesta, ma l'impressione è che ciò avvenga dopo un numero adeguato di ore dopo la pubblicazione della prima recensione, più che sufficienti a far cambiare idea su un gioco, sia in positivo sia in negativo. Cosa ne pensate di questa funzione? Il messaggio è apparso anche a qualcuno di voi?