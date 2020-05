Steam Cloud Gaming: Valve al lavoro su un servizio streaming proprietario?

Sembra che anche Valve stia lavorando al proprio servizio di gaming in streaming da integrare in Steam: se n'era già parlato a novembre dello scorso anno, quando alcune informazioni sono trapelate dal portale riservato agli sviluppatori, ma quest'oggi è emerso un ulteriore indizio sulla sua esistenza.

Scavando a fondo tra le righe del codice del nuovo aggiornamento del client di Steam, il data miner Pavel Djundik ha trovato stringhe come "GetCloudGameTimeRemaining" e "CloudGamingNVIDIAUpdateGameList", che sembrano davvero avere a che fare con un servizio cloud gaming. Fa esse è inoltre possibile evincere due cose: innanzitutto, che Valve potrebbe appoggiarsi all'infrastruttura cloud di NVIDIA, che ricordiamo essere già attiva nel settore con il suo GeForce Now; secondo, che Steam potrebbe offrire delle prove a tempo dei giochi.

La compagnia di Gabe Newell non ha ancora effettuato alcun annuncio in merito, ma la notizia in sé non ci sorprende affatto. Con Sony, Google e NVIDIA già attive nel mondo del gaming in streaming, e Microsoft pronta a fare il grande passo con Project XCloud attualmente in fase di testing, il fermento in casa Valve è più che comprensibile.

Steam offre già alcune funzionalità cloud, come Steam Link, Steam Link Anywhere e Steam Remote Play, ma la sua offerte non include ancora un servizio in grado di fare a meno del PC personale come server.