Steam: come fare per scaricare e attivare nuovi giochi?

Dopo aver acquistato un nuovo videogioco su Steam, attraverso il negozio interno della stessa piattaforma di Valve oppure tramite una piattaforma esterna che vende chiavi di gioco, il passo successivo sarà quello di attivare e scaricare il codice del prodotto appena acquistato.

Come attivare un gioco gioco acquistato su Steam

Nel caso in cui abbiate deciso di acquistare un prodotto direttamente dal negozio interno di Steam, non appena il vostro pagamento sarà stato registrato ed accettato vedrete comparire il gioco all’interno della vostra libreria, e potrete immediatamente iniziarne il download (a patto, naturalmente, di avere una sufficiente quantità di memoria disponibile sul vostro pc). In questo caso, infatti, non è necessario effettuare alcun passaggio intermedio, e non vi verrà fornita nessuna chiave di attivazione del gioco; questo è dovuto al fatto che Steam si occuperà in maniera del tutto automatica di questa procedura.

Come attivare un gioco non comprato su Steam

Nel caso in cui, invece, abbiate acquistato un prodotto con chiave di attivazione per Steam su una piattaforma esterna, prima di poter scaricare e installare il gioco dovrete effettuarne l’attivazione. Per farlo, aprite il client di Steam e premete sul tasto + vicino alla dicitura AGGIUNGI UN GIOCO presente nell’angolo in basso a sinistra dell’interfaccia, dopodiché selezionate l’opzione Attiva un prodotto su Steam. Nella schermata successiva vi verrà chiesto di inserire una chiave di attivazione valida, la quale naturalmente non dovrà essere già stata utilizzata in passata. Se la chiave inserita è quella corretta, vi basterà poi premere su Termina e l’installazione del prodotto comincerà.

Nel caso in cui vogliate semplicemente scaricare un prodotto già presente all'interno della vostra libreria, invece, vi basterà selezionarlo dal menu sulla parte sinistra dell'interfaccia e premere sul grosso tasto blu con scritto Installa. Per disinstallare e rimuovere un gioco installato, invece, selezionatelo allo stesso modo e premete sulla piccola freccia di fianco al grosso tasto che vi permette di avviare il prodotto: tra le opzioni che compariranno all'interno del menu a tendina ci sarà anche quella per la disinstallazione.