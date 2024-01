Steam, cominciano i New Year Sale di Curve Games: sconti fino al 90%

L'anno nuovo è cominciato ormai da qualche settimana, ma dalle pagine di Valve le feste non sono mai finite: ogni giorno vi è sempre una nuova occasione per avere tanti giochi in promozione, come nel caso degli sconti fino al 90% sul catalogo di Daedalic Entertainment su Steam. Pronti ad altre promozioni con il nuovo anno da Steam?

In tal caso, ecco ciò che fa per voi: sono iniziati ufficialmente i New Year Sale di Curve Games, con diverse occasioni interessanti per poter risparmiare su vari titoli che albergano le pagine di Steam. Dopo aver fatto incetta di saldi prima del weekend con gli sconti migliori offerti dal popolare client, è arrivato il momento di scoprire le occasioni più interessanti targate Curve Games.

For The King II passa da 24,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 10%;

Human Fall Flat passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

Wobbly Life passa da 16,99 euro a 15,29 euro, con uno sconto del 10%;

The Ascent passa da 29,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

For the King passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Embr passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Patch Quest passa da 14,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

Lawn Mowing Simulator passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

From Space passa da 14,99 euro a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

Bomber Crew passa da 19,99 euro a 1,99 euro, con uno sconto del 90%;

Golf Gang passa da 9,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

Autonauts passa da 19,99 euro a 6,79 euro, con uno sconto del 66%;

Just Die Already passa da 13,99 euro a 4,19 euro, con uno sconto del 70%;

You Suck at Parking Complete Edition passa da 19,50 euro a 11,70 euro, con uno sconto del 40%;

Hue passa da 14,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto dell'80%.

Questi sono solo alcuni dei nomi che compongono l'offerta contenutistica targata Curve Games che si trova in offerta tra le pagine di Steam. Siete interessati alle ultimissime promozioni presenti nel client di Valve? È tempo di nuove avventure indie, grazie ai New Year Sale di Curve Games.