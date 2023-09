Steam: la compatibilità con i controller PlayStation verrà segnalata per ogni gioco

Attraverso un post sul sito ufficiale di Steam, Valve ha confermato l'arrivo di una nuova funzionalità che consentirà agli sviluppatori di chiarire in che modo i controller PlayStation sono compatibili con un prodotto.

Grazie all'iniziativa dell'azienda di Gabe Newell, i publisher e gli sviluppatori potranno modificare le schede dei prodotti e specificare alcuni dettagli rilevanti circa il supporto al DualSense (il controller di PlayStation 5) ed il DualShock (il pad di PlayStation 4). Attraverso un pratico questionario, gli sviluppatori potranno dichiarare se il supporto a queste periferiche nel loro gioco è completo o parziale, così da specificare se l'uso del controller permetta anche la navigazione dei menu o se sia necessario l'uso di mouse e tastiera per alcune funzioni. A partire da ottobre, le schede dei prodotti verranno aggiornate e sul lato destro verranno aggiunte le voci circa l'eventuale compatibilità con i controller Xbox, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Valve ha spiegato anche che questo cambiamento è necessario poiché 87 milioni di utenti ha giocato almeno una volta utilizzando un controller e il 69% di questi utilizzava un controller Xbox. Questo implica che un utente su tre utilizza periferiche di altro tipo che includono quelle delle console Sony, che richiedono quindi un supporto adeguato. A tal proposito, il colosso della distribuzione digitale ha anche deciso di mettere a disposizione degli sviluppatori alcuni strumenti che agevoleranno l'introduzione del supporto a controller aggiuntivi nei loro prodotti.

