Steam, comprare l'intero catalogo? Ecco quanto costano tutti i giochi!

Operativa nel settore vidoeludico ormai da anni, la piattaforma di Valve si è evoluta nel tempo in maniera significativa, espandendo la propria offerta e le funzionalità supportate.

Un interessante portale, creato da Chenggang Wang, tiene traccia della mole di contenuti distribuiti da Steam, conteggiando tanto giochi completi quanto DLC, colonne sonore o altri prodotti correlati ai videogiochi che possono esservi acquistati. Ebbene, osservando i dati complessivi raccolti dal sito, emergono alcuni dati interessanti.

Dal grafico che trovate in calce a questa news, si apprende ad esempio che il valore complessivo di Steam è più che raddoppiato nel periodo compreso tra il 2017 e oggi. Inoltre, scopriamo che l'intero catalogo di prodotti che possono essere acquistati dall'utenza PC ha un costo pari a 538.000 dollari. Un valore che evidentemente è in parte un'approssimazione, visto che la piattaforma Valve accoglie ogni giorno nuovi giochi e nuovi sconti. E proprio in tema di sconti, emerge un'ulteriore considerazione: il grafico illustra infatti come l'impatto dei saldi sia molto significativo per l'offerta di Steam.



Il portale, come noto, organizza con cadenza periodica importanti saldi stagionali, ma non solo: spesso prendono il via anche iniziative correlate a singoli publisher, come i recenti Saldi Steam di Death Strandng, Control e altri titoli editi da 505 Games.