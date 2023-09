Steam, continua la caccia ai saldi: ora è il turno di Aspyr Media con Star Wars e non solo

Mentre il mondo della piattaforma digitale di Valve continua ad essere invaso dalle offerte, come nel caso dei saldi di Steam per i migliori giochi Koei Tecmo e sconti su giochi come Nioh 2, è tempo di continuare la caccia alla migliore promozione tra le pagine ufficiali del client della nota azienda videoludica.

In concomitanza dell'arrivo delle tante offerte per il Festival degli Shoot 'em up iniziato su Steam, giungono anche i saldi dell'editore Aspyr Media, noto ai più per la comparsa del proprio nome dietro progetti del calibro di Star Wars Knights of the Old Republic, Civilization VI Anthology, MythForce e molto altro ancora. Volete conoscere tutte le iniziative migliori che la pagina in questione ha da offrirvi? Allora vi invitiamo a visionare l'elenco qui sotto:

Tomb Raider I-III Remastered passa da 29,99 euro a 26,09 euro, con uno sconto del 10%;

Star wars Knights of the Old Republic passa da 9,75 euro a 3,41 euro, con uno sconto del 65%;

Sid Meier's Civilization VI Anthology passa da 209,85 euro a 24,22 euro, con uno sconto dell'88%;

Star Wars Knight of the Old Republic II - The Sith Lords passa da 9,75 euro a 3,41 euro, con uno sconto del 65%;

Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition passa da 19,50 euro a 6,82 euro, con uno sconto del 75%;

Sid Meier's Civilization VI passa da 167,91 euro a 14,77 euro, con uno sconto del 91%;

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse passa da 19,50 euro a 6,82 euro, con uno sconto del 65%;

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered passa da 9,75 euro a 1,95 euro, con uno sconto dell'80%;

Borderlands: The Handsome Collection passa da 235,48 euro a14,91 euro, con uno sconto del 94%;

Morkedd passa da 19,50 euro a 6,82 euro, con uno sconto del 65%;

Borderlands The Pre-Sequel passa da 69,98 euro a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Torn passa da 28,99 euro a 2,89 euro, con uno sconto del 90%;

Borderlands 2 passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%.

La caccia alle grandi offerte su Steam continua. Avete trovato il gioco che fa al caso vostro?