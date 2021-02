Steam e controller console: il pad Xbox trionfa, è il più utilizzato su PC

Nel corso degli ultimi anni, Steam ha progressivamente aperto le proprie porte al supporto ad un sempre più ampio ventaglio di controller provenienti dall'universo console.

Un trend accolto con favore dall'utenza composta dai videogiocatori PC, che non muove dunque i propri passi armata esclusivamente di mouse e tastiera. Di recente, la piattaforma Valve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche volte ad offrire una panoramica sulle preferenze dei giocatori che fanno utilizzo di questa feature. Per quanto riguarda l'adesione, ad esempio, si apprende che - in media - il periodo compreso tra il novembre 2020 e il febbraio 2021 ha visto impugnare il controller su Steam circa 42.200 giocatori ogni giorno.

In termini di preferenze, la grande maggioranza del pubblico PC ha preferito volgere il proprio sguardo in direzione di un controller di casa Xbox, con i pad verdecrociati utilizzati dal 68% degli utenti. Al secondo posto, ma con una percentuale del 21%, troviamo i controlller di casa PlayStation. Seguono, rispettivamente con 4% e 2%, i Joy-Con di Nintendo Switch e lo Steam Controller.



Nel frattempo, la piattaforma di Valve continua a crescere, anche grazie all'Open Beta di Steam in Cina. Grande successo anche per gli eventi dedicati alle Demo di gioco, con la conferma che lo Steam Game Festival tornerà anche nell'estate 2021.