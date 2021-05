Steam Controller e pad Scuf: Valve non otterrà un nuovo processo, respinta la richiesta

Come vi avevamo riferito a febbraio, Valve ha perso la causa contro SCUF e Ironburg Inventions in relazione alla violazione di un brevetto da parte dello Steam Controller, ormai dismesso dal mercato da più di un anno.

È stata quindi assegnata una multa da 4 milioni di dollari a Valve, ma la compagnia di Gabe Newell ha provato a presentare richiesta affinché la questione venisse nuovamente affrontata in un secondo processo. Valve dichiara che il verdetto finale sia stato emesso in mancanza di prove evidenti, ma a quanto pare il giudice chiamato in causa non è della stessa opinione:

"La Corte concorda sul fatto che questo sia un caso semplice e che può essere deciso basandosi sul brevetto '525 e sul dispositivo sotto accusa. La giuria sembra aver fatto esattamente questo, ma all'imputato non piace il risultato raggiunto dalla giuria. L'insoddisfazione dell'imputato non costituisce motivo per un giudizio come questione di diritto e non può comportare un nuovo processo".

Il lato positivo della faccenda, per Valve, è che il giudice ha al contempo declinato la richiesta da parte di Ironburg Inventions di triplicare la multa da 4 milioni con cui il processo è stato definitivamente chiuso.

Nel frattempo, si è fatto un gran parlare in questi giorni dello SteamPal, ovvero quello che sembrerebbe poter essere un PC da gaming simile a Switch che Valve avrebbe intenzione di lanciare entro la fine del 2021.