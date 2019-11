Steam Controller scontato del 90%, Valve ne interrompe la produzione

Sorprendendo un po' tutti, Valve ha aggiunto ai Saldi Autunnali di Steam anche il particolare controller, le cui ultime unità verranno svendute al 90% di sconto nei prossimi giorni.

Al momento è possibile acquistare sulla piattaforma di distribuzione digitale valve uno Steam Controller al prezzo di soli 5,50 euro, ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione. Si tratta di una cifra estremamente basse grazie alla quale potrete portarvi a casa una delle ultime unità prodotte della periferica. Valve ha infatti ufficializzato che la produzione del controller è stata interrotta e quelli attualmente in vendita sono gli ultimi esemplari.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, lo Steam Controller è un particolare pad che, al posto dei tradizionali stick analogici, presenta due trackpad che possono essere sfruttati per giocare comodamente sul proprio divano anche a titoli che solitamente richiedono l'utilizzo di mouse e tastiera come gli strategici. Il pad vanta anche un giroscopio, una sola levetta analogica e controlli personalizzabili in ogni minimo particolare tramite l'interfaccia di Steam.

Non è chiaro al momento se l'azienda sia intenzionata a creare una nuova versione dell'oggetto, ma è molto probabile che tutta l'attenzione di Valve sia ora concentrata sul suo visore per la realtà virtuale chiamato Index, perfettamente compatibile con Half-Life: Alyx.