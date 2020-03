Steam e Coronavirus: sfiorati 20 milioni di utenti in contemporanea, i giochi più popolari

L'emergenza Coronavirus/COVID-19 e le conseguenti azioni intraprese dai Governi per proteggere i propri cittadini ed arginare il diffondersi del contagio hanno costretto molte persone a cercare un modo per trascorrere il tempo entro le mura domestiche.

Molti cittadini, oltre a dedicarsi alla visione di film e serie TV o alla lettura, hanno scelto di trascorrere piacevolmente qualche ora videogiocando. Gli effetti di questa scelta hanno avuto ripercussioni pressoché immediate sui dati statistici legati alla propria utenza registrati da Steam. La celebre piattaforma dedicata al gaming su PC ha infatti registrato nel corso del pomeriggio odierno, sabato 14 marzo, un picco di 19.728.027 di giocatori attivi contemporaneamente.



I quasi venti milioni di persone si sono dedicate ad un ventaglio piuttosto variegato di titoli, tra i quali spiccano esperienze di gioco multiplayer. Di seguito, vi riportiamo la Top Ten dei giochi risultati più popolari su Steam:

Counter-Strike: Global Offensive; Dota 2; PlayerUnknown's Battlegrounds; Tom Clancy's Rainbow Six Siege; Grand Theft Auto V; ARK: Survival Evolved; Destiny 2; Path of Exile; Monster Hunter: World; Football Manager 2020;

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il blocco di numerose attività commerciali e produttive ha determinato in Italia una crescita delle attività videoludiche, con COD Warzone e Fortnite che hanno congestionato la rete Internet della penisola. E voi, a quali videogiochi vi state dedicando per alleviare le giornate trascorse in casa?