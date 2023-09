Steam, la Corte UE bacchetta Valve: addio al blocco geografico sui codici a basso prezzo

Con una nota diramata il 27 settembre scorso, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ufficialmente esortato Valve a rimuovere il blocco geografico sui codici Steam dei giochi PC acquistati a basso prezzo.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea decide quindi di respingere l'istanza di ricorso avanzata da Valve e da altri attori dell'industria videoludica che, come Capcom, Focus Entertainment, Bandai Namco, Zenimax e Koch Media/Plaion, si erano opposti al blocco geografico delle chiavi di attivazione dei giochi Steam acquistabili a prezzo ridotto tramite VPN o attraverso apposite piattaforme specializzate nella rivendita di codici.

Nella sentenza, la Corte UE sottolinea come "accettando in maniera bilaterale tale blocco geografico, l'operatore della piattaforma di Steam e i cinque editori di videogiochi hanno illegalmente limitato le vendite transfrontaliere di determinati giochi per PC compatibili con tale sistema".

Nelle motivazioni addotte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per respingere il ricorso di Valve e dei colossi del settore interessati, il Tribunale sottolinea come "questo blocco geografico mirava a impedire la libera distribuzione dei codici di videogiochi PC. Il blocco in questione non perseguiva alcun obiettivo di tutela dei diritti d'autore, ma è stato utilizzato con il preciso scopo di proteggere le elevate royalties degli editori e i più elevati margini di guadagno di Valve. Il diritto d'autore è inteso unicamente a garantire che i titolari dei diritti interessati siano tutelati nelle loro attività commerciali, ma ciò non significa che debbano perseguire la remunerazione più elevata possibile aumentando artificialmente il prezzo dei propri prodotti e bloccando l'accesso ai medesimi prodotti in altri mercati nazionali".

