Steam, da Deathloop ad Assassin's Creed Valhalla: centinaia di giochi in sconto

Se siete in vena di acquisti e siete indecisi su quale titolo provare in questo fine settimana pasquale, potreste voler dare uno sguardo alla lunga serie di giochi attualmente in sconto su Green Man Gaming.

A partire da oggi e fino al 29 aprile avrete l'occasione di mettere le mani a numerosi titoli da aggiungere alla vostra libreria di Steam ora in sconto su Green Man Gaming. Tra le produzioni di maggior richiamo troviamo Fallout 76, Assassin's Creed Valhalla, Deathloop, Red Dead Redemption 2 e molti altri. Vi proponiamo di seguito una lista delle offerte più interessanti:

Assassin's Creed Valhalla (20,88€)

BioShock: The Collection (10,32)

Elden Ring (49,19€)

Deathloop (24,90€)

Doom Eternal (16,60€)

Dragon's Dogma: Dark Arisen (7,83€)

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood (14,19€)

Fallout 76 (10,96€)

Grand Theft Auto V: Premium Edition (29,98€)

Life is Strange: True Colors (30,00)

Mafia: Definitive Edition (17,20€)

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom Prince's Edition (10,32€)

No Man's Sky (27,49€)

Red Dead Redemption 2 (30,96)

Resident Evil Village (25,50€)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (6,00€)

Watch Dogs: Legion (17,22€)

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition (19,92€)

Tekken 7 (5,16€)

Borderlands 3 Ultimate Edition (34,40€)

Quali di queste proposte vi allettano? Per l'elenco completo vi rimandiamo a questo indirizzo. Vi segnaliamo inoltre che fino a stasera siete in tempo per approfittare degli sconti sui giochi Xbox Game Studios su Steam.