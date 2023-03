Steam Deck 2 si farà? 'Non se ne parlerà per qualche anno', ribadisce ancora Valve

Lo scorso febbraio Steam Deck ha compiuto un anno. La piattaforma portatile di Valve ha ottenuto ampi consensi di critica e pubblico nel corso del tempo, e continua ad essere costantemente supportata con perfezionamenti e l'ottimizzazione di ulteriori giochi. E nel frattempo si guarda anche al futuro.

Nel corso di un'intervista con il portale Rock Paper Shotgun incentrata sull'apprezzato dispositivo, il designer di Valve Lawrence Yang si sofferma in conclusione anche sulla possibilità che uno Steam Deck 2, o comunque un dispositivo di nuova generazione ancora più potente, possa vedere prima o poi la luce in futuro. Pur non escludendo chiaramente questa possibilità, Yang lascia intendere che il successore di Steam Deck è ancora piuttosto lontano dal divenire realtà.

"Un Deck davvero di nuova generazione e con un significativo balzo tecnologico in avanti credo non lo vedremo per un po' di anni", queste le poche ma decise parole del designer in merito ai piani di Valve, che per il momento è totalmente concentrata sul Deck attuale e sui modi per migliorarlo ancora di più. Le parole di Yang sono un'ulteriore conferma a quanto già affermato in precedenza da lui stesso e da altri suoi colleghi, che hanno già sottolineato come Steam Deck 2 sia ancora lontano dal divenire realtà.

In ogni caso, con i tanti piani in atto per il dispositivo attuale, il bisogno di una Steam Deck 2 non è poi così urgente al momento: il Ray Tracing è arrivato sui Steam Deck tramite un update in versione Beta.