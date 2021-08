Steam Deck 2 è già nei piani di Valve: il progetto avrà lunga vita

Il progetto Steam Deck è qui per rimanere: è quanto affermato da Greg Coomer, designer di Valve, nel corso di una recente intervista concessa a Rock Paper Shotgun. L'intenzione della compagnia di Gabe Newell è quello di creare anche Steam Deck 2, sebbene il design non sia ancora stato deciso e sia ancora troppo prematuro parlarne.

Mancano ancora diversi mesi alle spedizioni dei primi modelli di Steam Deck, che dovrebbero cominciare alla fine di quest'anno, ma Valve sta già facendo progetti per il futuro. "Molti di noi vorrebbero trattare Steam Deck come una piattaforma aggiornabile a piacere. Dopotutto, perché non fare un upgrade ogni tre mesi? Ovviamente, se avessimo agito in questo modo non avremmo operato il miglior servizio per i nostri clienti. Stiamo già guardando al futuro perché crediamo che questa linea di prodotti avrà una lunga vita, dunque è ovvio che stiamo già pensando a cosa realizzare dopo, abbiamo già cominciato a fare dei piani in quella direzione".

In ogni caso, se avete intenzione di comprare la prima Steam Deck, non avete nulla di cui preoccuparvi. Sebbene le conversazioni siano già cominciate, hanno a che fare con piani a lungo termine. Allo stato attuale non esiste neanche un design per questa ipotetica Steam Deck 2: "Non c'è ancora un design per Steam Deck 2, ma ci stiamo muovendo in quella direzione e stiamo discutendo per tracciare la rotta verso la prossima iterazione del nostro dispositivo".

Nel corso della medesima intervista, si è discusso anche di risoluzione 4K e modalità desktop di Steam Deck.