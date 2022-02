Steam Deck accoglie anche Sony: da God of War a Horizon, i nuovi giochi ottimizzati

Prosegue il processo di ampliamento della lista di giochi PC ottimizzati per Steam Deck, con l'hardware ormai prossimo al debutto sul mercato videoludico internazionale.

A breve distanza dall'annuncio ufficiale della data di uscita di Steam Deck e dalla presentazione da parte di Valve delle modalità di gestione di preordini e spedizioni dell'hardware, è infatti già tempo di aggiornare gli elenchi. Grazie alle analisi condotte da SteamDB, in particolare, apprendiamo della classificazione di diverse produzioni di rilievo.



Tra i giochi inseriti nella categoria "Verified", ad esempio, fanno il proprio ingresso diversi giochi First Party Sony, come God of War e Horizon: Zero Dawn. Spazio anche all'acclamato Deathloop, vincitore di numerosi riconoscimenti nel corso dell'ultimo anno. Tra le recenti eccellenze, inoltre, It Takes Two entra nella categoria "Playable" per i titoli Steam Deck.



Di seguito, trovate le nuove segnalazioni condivise dal portale SteamDB:

Giochi verificati su Steam Deck

Deathloop;

God of War;

Horizon: Zero Dawn;

Desperados III;

Metal Gear Rising: Revengeance;

Titoli giocabili su Steam Deck

It Takes Two;

Star Wars Jedi: Fallen Order;

Path of Exile;

Battlefield IV;

Star Wars Battlefront II;

Giochi non supportati da Steam Deck

Gears 5;

Halo: The Master Chief Collection;

Rainbow Six: Siege;

Fall Guys: Ultimate Knockout;

Dead by Daylight;

Warhammer: Vermintide 2;

The Crew 2;

Friday the 13th: The Game;

For Honor;

Back 4 Blood;

La lista dei giochi ottimizzati, giocabili e non supportati, lo ricordiamo, è in continuo aggiornamento, con Valve che sta lavorando per ottimizzare il catalogo di Steam per la sua console portatile.