Steam Deck si aggiorna con nuovi giochi compatibili: Final Fantasy XIV torna a funzionare

Mentre il team guidato da Yoshida prosegue i lavori sul prossimo arco narrativo di Final Fantasy XIV, non mancano le attività di supporto tecnico all'apprezzato MMO.

In particolare, dal team di Valve arriva una patch che include un importante fix legato al titolo Square Enix. Con la modifica del launcher di Final Fantasy XIV, il titolo aveva infatti cessato di funzionare correttamente su Steam Deck. Ora, i giocatori in possesso della console portatile possono procedere con l'installazione dell'update Proton 7.0-2. Con quest'ultimo, infatti, viene reso disponibile un fix per la problematica, con Final Fantasy XIV Online ora perfettamente funzionante su Steam Deck.

Il nuovo aggiornamento pubblicato da Valve aggiunge inoltre diversi titoli all'elenco dei giochi compatibili con l'hardware. Di seguito, l'elenco completo:

Age of Chivalry

Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition

Saviors of Sapphire Wings/Stranger of Sword City Revisited

Iragon: Prologue

One Piece: Pirate Warriors 4

Atelier Meruru

Warhammer: End Times - Vermintide

Star Wars Episode I Racer

Gary Grigsby's War in the East

Gary Grigsby's War in the West

Beneath a Steel Sky

We Were Here Forever

Cities XXL

Cladun X2

Succubus x Saint

Cursed Armor

Si amplia così la lista delle produzioni che possono essere fruite in maniera ottimizzata sulla nuova console di. Ad aprile, lo ricordiamo, i giochi verificati per Steam Deck erano già oltre 2.000.