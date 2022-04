Steam Deck si aggiorna: migliorie per la Modalità Offline e i trackpad con il nuovo client

Dopo essersi premurati di annunciare l'aumento delle spedizioni di Steam Deck per chi è rientrato nel tier Q2 dei preordini, Valve conferma di aver diffuso un nuovo update per il client della console portatile che introduce diverse migliorie all'interfaccia e alle sue funzioni, a cominciare dalla Modalità Offline.

I programmatori del colosso videoludico statunitense spiegano infatti di aver apportato un'importante modifica alla Modalità Offline di Steam Deck che consente agli utenti di accedervi o uscirvi senza dover necessariamente riavviare la console.

Scorrendo le note della patch, vengono citati anche dei miglioramenti generalizzati alla "qualità di vita" dei possessori del Deck, ad esempio con l'aggiunta di un indicatore per la tipologia di controller Xbox, PlayStation o Nintendo Switch connesso, l'introduzione di una nuova sezione per inviare feedback sulla compatibilità dei giochi eseguiti sulla console o la risoluzione del problema emerso nella visualizzazione della raccolta della Libreria con la pressione del tasto B.

Di particolare interesse è poi il lavoro svolto da Valve nel risolvere numerosi bug dell'interfaccia e, soprattutto, nella fruizione dei contenuti tramite i pulsanti e il doppio trackpad di Steam Deck: in quest'ultimo caso, ad esempio, i progettisti americani hanno deciso di ricalibrare la forza del feedback aptico necessaria per spostare il puntatore virtuale sui diversi elementi che compongono l'interfaccia e i menù. Per la lista completa degli interventi compiuti da Valve, in calce alla notizia trovate il link al blog ufficiale di Steam con tutti i dettagli sulle note dell'aggiornamento del client del Deck.