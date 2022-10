Un po' di Steam Deck arriva su PC: al via i test della nuova interfaccia di Big Picture

Eravate in attesa di una rivoluzione per la modalità Big Picture di Steam? Sappiate allora che da oggi è possibile testare la nuova interfaccia ispirata a quella di Steam Deck, la popolare console portatile Valve.

Con un breve post pubblicato sul sito ufficiale della piattaforma di distribuzione digitale, il colosso dell'industria ha confermato di aver dato il via alla fase di test del nuovo aggiornamento di Big Picture. Chiunque fosse interessato, può già da ora avviare il procedimento per prendere parte alla Beta ed installare la versione di prova dell'update che modifica in maniera sostanziale l'interfaccia della particolare modalità di Steam, rendendola molto più simile a quella vista sulla console portatile. Tra le principali modifiche apportate troviamo la nuova schermata iniziale con collegamenti agli ultimi titoli avviati e alla libreria, la ricerca universale che include anche risultati del negozio, il configuratore dei controller per aggiungerne di nuovi o personalizzare quelli già collegati, un nuovo negozio di Steam, l'overlay di gioco aggiornato e tanto altro.

In attesa che l'update venga pubblicato per tutti e non solo per chi prenderà parte ai test, vi ricordiamo che Steam Deck può leggere le cartucce del Game Boy con un accessorio.