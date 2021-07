Steam Deck: arrivano i dev kit e i primi consigli su come ottimizzare i giochi

A poche ore dall'apertura dei preorder di Steam Deck stanno emergendo dei dettagli molto interessanti sul supporto che Valve vuole dare agli sviluppatori intenzionati ad ottimizzare i giochi per la nuova console portatile.

Innanzitutto pare che l'azienda di Gabe Newell abbia a disposizione una quantità limitata di dev kit pronti per essere spediti ai team di sviluppo interessati. Questo è però solo uno dei tanti modi attraverso i quali i creatori di Half Life vogliono aiutare gli sviluppatori e, per supportare anche i team più piccoli che non potranno accaparrarsi un dev kit ma vogliono ugualmente ottimizzare i loro prodotti per lo Steam Deck, sono stati pubblicati sul sito ufficiale delle linee guida con numerosi consigli.

Stando a quanto dichiarato dall'azienda, sarebbe preferibile non implementare dei DRM, poiché la loro presenza potrebbe impedire il corretto funzionamento su Linux e SteamOS. Molto importante è anche la gestione dei controlli, poiché Valve suggerisce di abilitare contemporaneamente l'utilizzo di controller e mouse/tastiera per consentire ai giocatori di utilizzare contemporaneamente sia il touchpad che i vari tasti presenti anche sul retro del dispositivo. Non meno significativo è il supporto a Steam Cloud, funzionalità essenziali per coloro i quali decideranno di interrompere una partita su un dispositivo per poi continuare pochi istanti dopo sull'altro come avviene già tra PC e Xbox per i prodotti supportati.

