Steam Deck: in arrivo l'app nativa di GeForce Now? Ne parla NVIDIA

Nella recente intervista concessa da Andrew Fear a PCGamer.com, il Product Manager di NVIDIA ha discusso del lavoro svolto dalla casa verde per ampliare e migliorare l'ecosistema e le funzionalità di GeForce Now anche su piattaforme che, come Steam Deck, non supportano 'ufficialmente' il servizio in game streaming.

Nell'esporre la visione della casa verde, Fear ricorda infatti come "ad oggi non esiste ancora un'app nativa di GeForce Now per Steam Deck. Utilizziamo un browser Chromium per farlo funzionare. Direi perciò che sia NVIDIA che Valve siano interessate a migliorare l'attuale situazione di GeForce Now su Steam Deck. Detto questo, preciso però che non abbiamo ancora annunci da fare sullo sviluppo o sul lancio di un'app nativa di GeForce Now per Steam Deck".

Le dichiarazioni del dirigente NVIDIA lasciano quindi presagire l'inizio di una collaborazione con Valve per la realizzazione di un'app nativa di GeForce Now su Deck e, con essa, l'integrazione completa del servizio in game streaming nell'ecosistema software della console ibrida targata Steam.

In attesa di ulteriori sviluppi, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Steam Deck a firma di Alberto Lala, con tutte le analisi sull'hardware, sulle funzionalità software, sul design e sulle potenzialità della piattaforma ibrida di Valve.