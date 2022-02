Steam Deck e l'assenza di esclusive come valore aggiunto: parlano i progettisti

Riallacciandosi alle dichiarazioni di Valve sulla conferma dell'assenza di esclusive su Steam Deck, i progettisti della console ibrida hanno colto l'occasione offertagli da RPS per fornire un chiarimento ulteriore e illustrare la propria visione.

Dalle colonne di Rock Paper Shotgun, l'ingegnere di Valve Pierre-Loup Griffais esordisce nel suo discorso affermando che "non credo che verranno sviluppate delle esclusive su Steam Deck. Spero invece che gli sviluppatori pensino sempre a Steam Deck quando realizzano i propri videogiochi PC. La parte migliore del Deck è che ti consente di riprodurre la tua libreria di Steam. La filosofia è quella di una finestra che si affaccia sul catalogo di Steam, non quella di una piattaforma unica e a se stante".

Anche il designer di Valve Jake Rodkin concorda con le parole espresse dal suo collega e spiega che "ci aspettiamo che le persone sviluppino qualcosa per il Deck, ma sarà un lavoro che andrà a migliorare nel suo insieme i giochi Steam. Non si tratterà di funzioni legate al solo Deck, ma funzionalità supplementari che potranno essere fruite anche dai giocatori PC, come il supporto ai controller, l'accessibilità su schermi di piccole dimensioni o l'accesso su PC con specifiche più basse. Ci aspettiamo anche che gli sviluppatori sfruttino il Deck per aumentare il coinvolgimento e l'adattabilità dei propri giochi, ma questo riguarderà tutti e favorirà l'accesso ai videogiochi da parte di chi desidera fruirli in luoghi molto diversi da quelli disponibili tradizionalmente in ambito PC".

Per un focus sulla qualità grafica e sulle prestazioni del nuovo dispositivo di Valve, qui trovate un approfondimento con dei video che mostrano come girano Sekiro Dark Souls 3 e Red Dead Redemption 2 su Steam Deck.