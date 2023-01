Steam Deck, attenti alle truffe: Valve avverte i giocatori interessati alla console

In attesa della pubblicazione dell'App nativa di GeForce Now su Steam Deck, la console prodotta da Valve sembra aver superato i problemi di forniture che ne avevano contraddistinto il lancio.

Da qualche tempo a questa parte, l'hardware risulta infatti facilmente reperibile tramite tutti i canali ufficiali di distribuzione autorizzati dall'azienda. E proprio Valve, di recente, ha voluto ricordare ai potenziali acquirenti gli store tramite i quali è possibile acquistare Steam Deck. A seconda dell'area geografica di appartenenza, gli appassionati interessati alla console portatile possono rivolgersi a:

Steam : per le aree di Canada, USA, Regno Unito e Unione Europea;

: per le aree di Canada, USA, Regno Unito e Unione Europea; Komodo: per le aree di Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong;

Tutte le aree geografiche non espressamente menzionate dal cinguettio devono ancora accogliere le prime ondate di Steam Deck e non dispongono dunque di canali di distribuzione autorizzati. Una circostanza che ha favorito il proliferare di store non ufficiali, che propongono Steam Deck anche in zone in cui la commercializzazione del prodotto non ha ancora avuto inizio. Una pratica che espone i videogiocatori al rischio di truffe e spiacevoli inconvenienti, come ricordato di recente dalla Stessa Valve.

"Buongiorno a tutti e buon anno! - scrive l'account Twitter ufficiale di Steam Deck - Una nota rapida per ricordare che gli unici modi per acquistare Steam Deck sono Steam e Komodo. Ogni altro sito o rivenditore che propone Steam Deck lo fa in modo non ufficiale: per favore, fate attenzione".



Intanto, spunta anche la classifica dei titoli più giocati su Steam Deck nel 2022.