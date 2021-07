Steam Deck: bloccati i preorder degli scalper a prezzi folli

Vi abbiamo già parlato di come i soliti bagarini abbiano preso d'assalto i preorder di Steam Deck nonostante i sistemi ideati da Valve per limitare il problema. A dare però un duro colpo a questo fenomeno è stata eBay.

Il colosso dell'e-commerce ha infatti sfruttato a proprio vantaggio il regolamento, il quale prevede che tutti i prodotti disponibili al preorder debbano essere spediti entro 30 giorni dal momento dell'acquisto. Dal momento in cui la console portatile Valve arriverà sul mercato a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2022, non è possibile pubblicare sul portale delle inserzioni riguardanti Steam Deck. In questo modo sono state tagliate fuori tantissime "offerte" grazie alle quali era possibile accaparrarsi il solo preorder (e quindi non la console, che richiede il pagamento in prossimità del lancio) a prezzi folli e spesso superiori ai 1.000 dollari.

Non è detto che tale iniziativa riesca del tutto a debellare questi furbetti dalla piattaforma, ma si tratta in ogni caso di una prima mossa per contrastare un fenomeno sempre più in crescita e che sta colpendo duramente il mondo dell'elettronica.

Sapevate che per Valve non c'è gioco che Steam Deck non possa gestire? Pare inoltre che Ubisoft sia pronta a supportare Steam Deck nel caso in cui dovesse avere successo.