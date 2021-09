Steam Deck: il brevetto descrive le funzionalità evolute dei trackpad

Pur avendo negato la presenza di funzioni hardware nascoste in Steam Deck, Valve potrebbe riservare parecchie sorprese a coloro che acquisteranno la console portatile. In uno dei tanti brevetti depositati per il Deck, l'azienda americana descrive ad esempio le capacità evolute dei trackpad.

Nella documentazione depositata dai rappresentanti della compagnia guidata da Gabe Newell, infatti, trova spazio una sezione che elenca tutte le funzionalità più avanzate del controller e dei sistemi di input integrati nella console ibrida.

Secondo quanto riferito dal brevetto emerso in rete, i trackpad di Steam Deck saranno dotati di sensori capaci di rilevare la quantità esatta di forza esercitata dagli utenti con la pressione delle dita. Il sistema di rilevamento dei trackpad "sensibili" di Deck descritto dal brevetto di Valve, se confermato tra le funzioni disponibili sin dai modelli di lancio del mini-PC portatile, dovrebbe offrire agli utenti delle soluzioni di gameplay inedite.

Nel brevetto di Valve, inoltre, gli input variabili basati sulla pressione da esercitare sui trackpad vengono elencati tra le opzioni di personalizzazione dei controlli, con profili da impostare per ciascun videogioco e un menù per tarare il livello di sensibilità più adatto alle proprie necessità.

Nell'attesa di scoprire se le tecnologie descritte nel brevetto di Valve saranno o meno integrate su tutti i modelli della piattaforma ibrida, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Steam Deck, il PC che gioca a fare la console.