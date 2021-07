Steam Deck: Call of Duty Warzone, Genshin Impact, R6 e Apex Legends non sono compatibili

Steam Deck è compatibile con quasi tutti i giochi di Steam, ci sono però delle eccezioni (fortunatamente poche, per il momento) legate alla presenza del sistema operativo SteamOS, il quale non permette ad alcuni titoli di girare su Steam Deck.

SteamOS è un sistema operativo basato su Linux e per la sua natura non è in grado di far girare tutti i titoli presenti su Steam. Tra questi troviamo Overwatch, League of Legends, Call of Duty Warzone e Rocket League, solamente per citarne alcuni. Ci sono poi giochi multiplayer che utilizzano una tecnologia Anti Cheater non compatibile con Linux e di conseguenza con SteamOS e tra questi citiamo Rainbow Six Siege, DayZ, Destiny 2, PUBG e Apex Legends.

Steam Deck: i giochi non compatibili

Call of Duty Warzone

Call of Duty Black Ops Cold War

Overwatch

League of Legends

Valorant

Minecraft

World of Warcraft

Rocket League

Genshin Impact

Hearthstone

StarCraft 2

Escape From Tarkov

PUBG

Apex Legends

Destiny 2

Rainbow Six Siege

Dead By Daylight

DayZ

Smite

Paladins

Black Desert Online

Hunt Showdown

Fall Guys

Tutti i giochi compatibili con Steam Deck supporteranno le mod e ovviamente tutte le funzionalità di Steam come le carte e gli obiettivi sbloccabili. Steam Deck è disponibile per il preordine con prezzi a partire da 419 euro per il modello con 64 GB di spazio di archiviazione (memoria eMMC) e fino a 679 euro per la versione con SSD NVMe da 512 GB.