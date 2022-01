Steam Deck: caricamenti, durata della batteria e funzionalità, parla uno sviluppatore

In attesa di mettere le mani sull'attesa Steam Deck, dalla rete emergono nuovi dettagli sulle caratteristiche e sulle funzionalità della console portatile targata Valve, in particolare sui tempi di caricamento e sulla durata della batteria.

Fonte di queste nuove informazioni è Boiling Steam, uno sviluppatore anonimo che ha accesso diretto al kit di sviluppo di Steam Deck. Stando alle sue parole il rinvio della console portatile di Valve non è dovuto esclusivamente alla carenza di semiconduttori che affligge il mercato ma anche allo stato dei lavori su SteamOS: il sistema operativo del device avrebbe infatti bisogno di ulteriori rifiniture. Lo sviluppatore ha infatti affermato: "non erano convinti che, nonostante i miglioramenti apportati a SteamOS 3.0 tra agosto ed ottobre, il sistema sarebbe stato pronto per dicembre".

Parlando dell'hardware di Steam Deck, Boiling Steam ha affermato che la durata della batteria della console dovrebbe permettere dalle 2 alle 5 ore di gioco, a seconda del carico dell'APU, mentre i tempi di caricamento tra l'SSD interno e la scheda SD sarebbero del tutto "indistinguibili". Valve starebbe poi lavorando ad una sorta di "Quick Resume", funzionalità che dovrebbe arrivare dopo l'uscita. Lo sviluppatore ha infine dichiarato di trovarsi meglio su Steam Deck rispetto a Nintendo Switch, in particolare per le lunghe sessioni, grazie al particolare design e alla distribuzione del peso.

Manca ormai poco all'esordio della console di Valve: Steam Deck arriverà nel mese di febbraio e il colosso americano ha garantito che non ci saranno ulteriori rinvii.