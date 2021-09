Steam Deck, cartoline dai magazzini Valve: i Dev-Kit sono pronti a partire

Dopo aver aperto le richieste per i Dev Kit di Steam Deck all'inizio di settembre, il team di Valve è ora già pronto a procedere con le prime spedizioni, per presentare il nuovo hardware a migliaia di sviluppatori.

Tramite la pubblicazione delle immagini che trovate in calce a questa news, la casa madre di Steam ha infatti annunciato di essere in procinto di consegnare il primo carico di Dev Kit alle software house che ne hanno fatto richiesta. Un passaggio che Valve considera essenziale, dato che consentirà di soddisfare diverse esigenze.

Da un lato, infatti, gli sviluppatori potranno iniziare a familiarizzare con l'ecosistema di Steam Deck, così da potervi proporre le proprie nuove produzioni. Allo stesso tempo, gli autori videoludici potranno inviare il proprio feedback a Valve, che avrà ancora il tempo nei prossimi mesi di apportare eventuali piccole modifiche agli strumenti di sviluppo di Steam Deck. Ricordiamo infatti che le prime unità della console non raggiungeranno il pubblico prima del nuovo anno, con ancora diversi mesi che ci separano dal debutto sul mercato dell'interessante hardware.



In attesa di maggiori dettagli sul Day One del prodotto Valve, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile un ricco approfondimento sulle potenzialità di Steam Deck, a cura di Alberto Lala.