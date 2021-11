Steam Deck cattura l'attenzione di Valve: nessun Half-Life 3 in sviluppo, secondo un rumor

C'è grande curiosità da parte dei fan sul prossimo gioco di Valve, ma stando alle parole di un insider, potrebbe volerci un bel po' prima che l'azienda sforni un nuovo capitolo di Half-Life o un sequel di un'IP nota. Sembrerebbe infatti che l'attenzione dell'azienda sia monopolizzata dall'hardware e, più nello specifico, da Steam Deck.

Stando alle parole di Tylver McVicker di Valve News Network, il quale ha di recente pubblicato un video su YouTube, la popolare azienda che ha dato i natali a proprietà intellettuali di successo quali Half-Life e Portal non starebbe lavorando a nuovi videogiochi appartenenti a serie note. Secondo l'insider, infatti, tutti i principali team interni dell'azienda si stanno concentrando sul settore dell'hardware, così da permettere a Steam Deck di arrivare sul mercato nel migliore dei modi e godere di una perfetta ottimizzazione con il maggior numero di giochi possibile. Secondo McVicker, però, Valve starebbe creando un nuovo gioco dal nome in codice Citadel, le cui caratteristiche dovrebbero permettere alla software house di esaltare le caratteristiche della console portatile. Se le informazioni dell'insider dovessero essere confermate, si tratterebbe di uno spin-off di Half-Life con meccanciche di gameplay ibride: si parla di uno sparatutto in prima persona con elementi da strategico in tempo reale con focus sulla cooperativa.

Sembra quindi che, nonostante il finale di Half-Life Alyx lasciasse intuire che prima o poi sarebbe arrivato un seguito per la popolare serie, bisognerà attendere ancora un po' per scoprire come proseguiranno le avventure di Gordon Freeman.

A proposito della console, sapevate che Valve ha rinviato ai primi mesi del 2022 il lancio di Steam Deck?