Steam Deck, il client si aggiorna ancora: non tutte le versioni di Skyrim sono compatibili

Fervono i lavori sul software di Steam Deck, che in queste prime settimane di commercializzazione è stato oggetto di numerosi interventi da parte di Valve. Nelle scorse ore il client ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha risolto alcune criticità e aggiunto qualche funzione. Scopriamo tutti i dettagli.

L'Update del client di Steam Deck datato 11 marzo ha aggiunto un'opzione per limitare il framerate a 15fps, una barra per il progresso delle operazioni di formattazione dell'SD, la prima ondata di temi per la tastiera nel Points Shop, il supporto al gamepad per la linea di dialogo Steam Points Award, dei valori numerici alle barre di configurazione del controller e la possibilità di inserire manualmente un valore numerico preciso nelle impostazioni del controller. L'aggiornamento risolve inoltre diversi bug, come il blocco della barra di progressione durante gli aggiornamenti del software, la voce "Utilizza Touchscreen" lampeggiante in alcune pagine web e un bug che impediva il salvataggio delle impostazioni del controller.

La comunità, intanto, ha acceso i riflettori sulla compatibilità con Steam Deck delle varie edizioni di Skyrim. Nonostante sia uno dei titoli più amati e giocati su Steam, gli utenti hanno constatato che Skyrim Special Edition non è ancora stato testato da Valve, dunque al momento non figura tra i giochi compatibili con Steam Deck, il che è abbastanza strano, trattandosi dell'edizione del gioco più diffusa al momento, nonché frequentatrice abituale della top 100 su Steam. Per fortuna può essere giocata tramite Proton Compatibility Layer: sebbene l'esperienza non sia priva di intoppi, Skyrim Special Edition vanta una valutazione Gold su ProtonDB.

Risulta invece approvato e testata per Steam Deck Skyrim Legendary Edition, che risulta essere un'edizione separata dalla Special. Il gioco gira bene, ma in alcune situazioni (al lancio o all'inserimento del testo) non è compatibile con il controller e richiede l'utilizzo della tastiera a schermo di Steam Deck. Per nulla sorprendente invece l'incompatibilità di Skyrim VR: il dispositivo portatile di Valve non contempla la Realtà Virtuale.