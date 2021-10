Steam Deck: come girano Devil May Cry 5, Psychonauts 2, Sable e Skater XL?

Con l'approssimarsi della finestra di lancio di Steam Deck, Valve stuzzica la curiosità degli appassionati condividendo diverse clip che mostrano le potenzialità del mini-PC travestito da console ibrida in contesti ludici particolarmente intensi come quelli degli action e delle avventure ruolistiche.

I nuovi filmati proposti dal colosso videoludico guidato da Gabe Newell ci immergono nelle atmosfere di titoli come Devil May Cry 5, Psychonauts 2 e Sable, con una veloce sortita nei parchi digitali di Skater XL per sottolinearne la fluidità dell'esperienza di gioco.

Nei giorni scorsi, anche i ragazzi di CD Projekt hanno partecipato a questo "festival dei clippini" con un breve filmato che ha confermato come The Witcher 3 giri alla grande su Steam Deck anche nei frangenti della partita che richiedono il maggior dispendio di risorse computazionali, come l'ingresso dello Strigo nella cittadina di Novigrad.

Come nel caso del capolavoro GDR con protagonista Geralt di Rivia, naturalmente anche per Devil May Cry 5, Psychonauts 2 e tutti gli altri titoli supportati da Steam Deck bisognerà attendere fino all'uscita del nuovo dispositivo ibrido di Valve per chiarire aspetti come la leggibilità dell'interfaccia, le potenzialità grafiche, la durata della batteria o l'ergonomia. Nel frattempo, qui trovate il nostro speciale su Steam Deck, il PC che gioca a fare la console.