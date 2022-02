Steam Deck: ecco come girano Sekiro, Dark Souls 3 e Red Dead Redemption 2

Valve sta iniziando a spedire le prime unità di Steam Deck a coloro i quali hanno effettuato per primi il preorder e qualcuno ha già messo le mani sulla console portatile, pubblicando test molto interessanti.

Un canale YouTube italiano ha infatti pubblicato una lunghissima serie di video off-screen che mostrano la console in azione con numerosi titoli. Possiamo ad esempio vedere Steam Deck in azione con Red Dead Redemption 2, titolo che riesce a reggere senza particolari problemi con un framerate che oscilla tra i 55 e i 60 fotogrammi al secondo. Anche Sekiro Shadows Die Twice e Dark Souls 3, seppur con qualche oscillazione, sembrano girare più che bene sul dispositivo di casa Valve e confermano le sue potenzialità dal punto di vista tecnico. I filmati in questione ci permettono non solo di avere a schermo i dati relativi alle prestazioni, ma anche quelli legati alla temperatura, che sembra essere sempre inferiore agli 80 gradi, indice che Valve abbia posto grande attenzione anche al controllo del calore generato dalla macchina portatile.

Prima di lasciarvi ai video che mostrano questi ed altri titoli in movimento sulla console, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il filmato di God of War su Steam Deck, il quale permette di osservare le prestazioni del gioco Santa Monica per ben 18 minuti.