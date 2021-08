Steam Deck come Steam Machine? Assolutamente no, Valve ha imparato la lezione

Steam Deck sarà un fallimento commerciale come le Steam Machine, Steam Link e lo Steam Controller? Molti si dicono scettici riguardo il successo del nuovo hardware di Valve ma la compagnia ha una visione ben chiara a riguardo.

IGN USA ha intervistato il product designer di Valve Greg Coomer, nel corso dell'intervista si è parlato anche degli esperimenti di Valve con l'hardware, progetti che purtroppo non hanno riscosso il successo sperato in passato.

"Abbiamo fatto tesoro dei nostri errori, davvero. Ora sappia cosa non dobbiamo proporre ai consumatori. Steam Deck è di fatto il risultato degli errori commessi in passato con i nostri hardware. Steam Link ci ha aiutato a capire come streammare i giochi su PC, con lo Steam Controller abbiamo capito come progettare un sistema di controllo davvero adatto al pubblico. E le Steam Machine? Una buona idea ma davvero il sistema operativo non era adatto e c'erano problemi con i giochi..."

Con Steam Deck, Valve sembra aver cambiato definitivamente rotta facendo tesoro dell'esperienza accumulata in questi anni. La compagnia inoltre non ha escluso che Steam Deck possa essere prodotta da altre aziende, così da dare vita ad un mercato più florido fornendo ai consumatori una scelta più varia su modelli e configurazioni.