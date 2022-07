Steam Deck come Switch: Valve avverte sul possibile surriscaldamento della console

Esattamente come Nintendo ha messo in allerta i possessori di Switch riguardo al possibile surriscaldamento della console causato dalle alte temperature estive, anche Valve fa lo stesso con gli utenti che giocano su Steam Deck.

Con un post pubblicato su Twitter, la compagnia di Gabe Newell ha messo in guardia i possessori di Steam Deck dal momento che il clima estivo non va particolarmente d'accordo con le console portatile che vanno incontro al rischio di surriscaldamento.

"Per i nostri amici che si trovano nel bel mezzo di un'ondata di caldo, una breve nota su Steam Deck e le alte temperature. Steam Deck offre le migliori prestazioni a temperature ambiente comprese tra 0° e 35° C. Se la temperatura aumenta, Steam Deck potrebbe iniziare a ridurre le prestazioni per proteggersi.

Qualche dettaglio in più su questo punto: l'APU di Steam Deck funziona bene a temperature fino a 100°C. A 100°C, inizierà a rallentare le prestazioni e a 105°C si spegnerà. Anche in questo caso, questo serve per proteggere se stesso (e te) dai danni".

Recentemente, oltre ad aver dato il via agli inviti per i preordini per il Q3, Valve ha confermato di aver raddoppiato la produzione di Steam Deck, anche se c'è il sospetto che l'aumento sia dovuto ad un downgrade dell'SSD di alcuni modelli.