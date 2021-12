Steam Deck: confermata la compatibilità con quasi tutti i giochi della top 100

Mentre Valve sta ottimizzando Half-Life, DOTA 2 e Counter Strike per Steam Deck, pare che le cose si stiano muovendo anche per i tantissimi altri prodotti in vendita sulla piattaforma di distribuzione digitale.

Alcuni utenti stanno attentamente monitorando l'andamento di alcuni prodotti presenti nella classifica dei 100 titoli più popolari su Steam con l'obiettivo di scoprire quanti saranno effettivamente compatibili con SteamOS e, di conseguenza, con Steam Deck. A quanto pare, il numero di giochi compatibili è aumentato parecchio nel corso delle ultime settimane, indice che l'attenzione di Valve nei confronti della console portatile è alto e rendere compatibili quanti più prodotti possibili è una priorità. Stando a quanto dichiarato dai fan che hanno analizzato il database della top 100 di Steam, attualmente sono 80 i giochi compatibili. Non è però da escludere che da qui all'arrivo di Steam Deck sugli scaffali tale cifra possa crescere ulteriormente, lasciando fuori solo pochi titoli.

In attesa di scoprire l'elenco completo dei giochi compatibili con il dispositivo, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa Valve ha rassicurato i fan confermando che non ci saranno altri rinvii per Steam Deck e che la console portatile arriverà nei primi mesi del prossimo anno.